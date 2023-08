Alkoholfahrten in Luxemburg: Polizei kassiert Lappen ein

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum in den letzten Tagen.

Am 5. August 2023, gegen 2.40 Uhr, wurde eine Polizeistreife an einer Tankstelle in Grevenmacher auf einen Fahrer aufmerksam, der vermutlich alkoholisiert war. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte dies. Der Führerschein wurde daraufhin eingezogen.

In der Route de Cruchten in Colmar-Berg wurde am 6. August 2023 gegen 6.00 Uhr eine Person gemeldet, die sich unwohl fühlte. Beim Eintreffen des Rettungswagens stellte sich heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelte. Vor Ort konnte eine Polizeistreife drei augenscheinlich alkoholisierte Insassen antreffen. Nach einigen Ungereimtheiten konnte der Fahrer ermittelt und einem Alkoholtest unterzogen werden. Dieser verlief positiv und hatte den Führerscheinentzug zur Folge. Der Wagen war nicht mehr verkehrstüchtig und der leicht verletzte Beifahrer wurde ins Krankenhaus transportiert.

Am selben Tag, gegen 16.50 Uhr, wurde eine Person gemeldet, die auf der A13 in Richtung Deutschland in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte von einer Polizeistreife in Mondorf angetroffen werden. Nach einem positiven Alkoholtest beim Fahrer, welcher deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde das Fahrzeug immobilisiert und dessen Führerschein eingezogen und ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. Es wurde Strafanzeige errichtet. (Quelle: Police Grand-Dcuale)