Gladiators Trier errichten den Gladiators Sport Campus in Norden Triers

TRIER – Die erste Bundesliga-Saison der VET-CONCEPT Gladiators Trier neigt sich ihrem Ende zu und mit dem frühzeitig erreichten Klassenerhalt kann bereits die Planung für die nahe Zukunft des Clubs beginnen.

Das wohl größte Projekt der weiteren Club-Entwicklung wird der Gladiators Sport Campus, dessen Bau im Frühjahr 2027 beginnen soll.

Auf einem etwa 17.500 Quadratmeter großen Grundstück an der Ruwerer Straße 17 im Trierer Norden entsteht dann ein eigenes Trainingszentrum für die Profimannschaft der Gladiatoren, welches ebenfalls die Büros der Trainer und Mitarbeiter, sowie weitere Infrastruktur für einen optimalen Trainingsbetrieb beherbergen wird. Ausgestattet mit einer Sitzplatztribüne wird diese Halle auch als Austragungsort für Heimspiele der Jugendmannschaften genutzt.

Das Training dieser Nachwuchsteams wird in einer weiteren, separaten Dreifeld-Sporthalle stattfinden, die darüber hinaus auch dem Schul- und Vereinssport der Stadt Trier zur Verfügung gestellt wird. Dazu entsteht auf dem Campus ein Gastronomieangebot, sowie ein Basketball-Freiplatz der als neue Begegnungsstätte im Zeichen des Sports öffentlich zugänglich sein wird.

Die Planung, die bereits von einem Architekten aufgenommen wurde, bietet Möglichkeiten zum Bau von weiteren Sporthallen und anderen Sport- und Freizeitaktivitäten. Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch Fördergelder, sowie Fremd- und Eigenkapital. Bereits zur Saison 2028/29 soll der neue Gladiators Sport Campus bezugsfertig sein und wird als Nachhaltigkeitsprojekt vollständig ohne fossile Brennstoffe betrieben. Zur Verwaltung der Anlage wird eine neue gemeinnützige GmbH gegründet.

„In den letzten Wochen haben wir große Fortschritte in unserer Planung des Campus gemacht. Wir haben ein optimales Grundstück für dieses Projekt – in unmittelbarer Nähe zur SWT Arena – gefunden und können nun die nächsten notwendigen Schritte einleiten. Wir wollen unseren Profi- und Jugendspielern optimale Trainingsbedingungen in Form einer jederzeit zugänglichen Halle bieten und darüber hinaus eine neue Begegnungsstätte mit weiteren Angeboten im Trierer Norden schaffen. Mit Blick auf die wachsenden Anforderungen in der BBL ist dieser Schritt unerlässlich und wir freuen uns wirklich sehr, dass der Bau in absehbarer Zeit beginnen kann. Zu einem etwas späteren Zeitpunkt Anfang des Sommers können wir hoffentlich schon weitere Fortschritte präsentieren“, sagt Torsten Herz, Hauptgesellschafter der VET-CONCEPT Gladiators Trier.

„Die Möglichkeit zum Bau eines eigenen Campus ist ein echter Glücksfall und eine riesige Chance für den Trierer Basketball. Wir bekommen die Möglichkeit eine neue Heimat für unseren Club zu schaffen und darüber hinaus auch Fans und Anwohnern einen neuen Anlaufpunkt für Sport- und Freizeitaktivitäten zu bieten. Wir haben uns schon länger intensiv mit dem Thema beschäftigt und eine für uns optimale Campus-Lösung mit mehreren Gebäuden und der Perspektive zur Erweiterung gefunden. Die Vorteile dieser Trainingszentren sieht man – sportartenübergreifend – überall und wir freuen uns sehr, mit unserem Gladiators Sport Campus diesen großen Schritt ebenfalls gehen zu können“, ergänzt Florian Hosseini, Geschäftsführer der Gladiatoren.