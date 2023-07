Trier: Bauarbeiten und Teilsperrung in der Nordallee – Verkehr wird umgeleitet

TRIER. Aufgrund einer Baumaßnahme der Stadtwerke Trier wird die Nordallee am Montag, 24. Juli, auf Höhe der Hausnummern 16 und 17 teilgesperrt. Von der Sperrung betroffen sind die rechte Fahrspur sowie die Busspur in der Mitte.

Der Verkehr in Richtung Mosel/Brüderkrankenhaus wird über die Linksabbiegerspur in Richtung Simeonstiftplatz an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 4. August, andauern.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)