Fenster eingeschlagen, Elektro-Geräte und Schmuck geklaut: Drei Einbrüche in Luxemburg

SCHIFFLINGEN/LUXEMBURG-KIRCHBERG/KAYL. Die Police Grand-Ducale vermeldet für den gestrigen Samstag, 15.7.2023, drei Einbrüche an unterschiedlichen Orten in Luxemburg.

Gegen 10.55 Uhr wurde der Polizei am 15.7.2023 ein Einbruch in einen PKW in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der rue de Drusenheim in Schifflingen gemeldet. Dabei hatte(n) sich der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zur Tiefgarage verschafft und anschließen ein Fenster des Fahrzeugs eingeschlagen um das Handschuhfach zu durchwühlen. Während der Amtshandlungen wurde ein zweites Fahrzeug entdeckt, in das ebenfalls eingebrochen worden war.

In der rue de Kirchberg in Luxemburg-Kirchberg wurde gegen 16.00 Uhr ebenfalls ein Einbruch gemeldet. Dabei hatten die Täter die hintere Tür des Hauses aufgebrochen um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Kurz darauf wurde ein Einbruch in der rue de Noertzange in Kayl gemeldet. Dabei wurde ein Fenster eingeschlagen, bevor mehrere Räume durchwühlt und elektronische Geräte sowie Schmuck entwendet wurden.

In allen Fällen war die Spurensicherung der Polizei vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)