RLP: Regionalbahn mit 40 Fahrgästen kollidiert mit Bahnschranke

WALDFISCHBACH-BURGALBEN. Am gestrigen Freitag, dem 14.7.2023, kurz nach 9.00 Uhr, musste eine mit 40 Fahrgästen besetzte Regionalbahn eine Notbremsung durchführen, da am Bahnübergang an der Moschelmühle/B270 in Waldfischbach-Burgalben die geschlossene Bahnschranke in die Gleise hineinragte.

Der Zug, der in Richtung Pirmasens unterwegs war, kam trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit der Schranke. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrgäste durch die Kollision verletzt. Am Zug entstand ein Streifschaden durch die Schranke.

Vermutlich wurde die Schranke zuvor durch ein Fahrzeug, welches von der B270 über den Bahnübergang in Richtung Moschelmühle fuhr, beschädigt und derart verbogen, dass sie bis in die Gleise ragte. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden, sodass es in der Folge zu dem Unfall zwischen Zug und Schranke kam.

Der Bahnübergang musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte in Zusammenarbeit der Bundespolizei und der Polizei Waldfischbach-Burgalben. Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270. (Quelle: dpa)