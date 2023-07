Tragischer Unfall in Luxemburg: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Laternenpfahl

CONTERN. Gegen 16.10 Uhr kam es am 10.7.2023 in der rue des Chaux in Contern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ersten Informationen nach ein Motorradfahrer gegen einen Laternenpfahl geprallt war.

An Unfall war ebenfalls ein Fahrradfahrer beteiligt, der dabei stürzte und leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Motorradfahrer verstarb trotz Erstversorgung vor Ort noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft begab sich die Police technique zwecks Klärung der genauen Unfallursache vor Ort. (Quelle: Police Grand-Ducale)