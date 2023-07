TRIER. Zwischen Montagabend, dem 3. Juli, 19:30 Uhr und Dienstagmorgen, dem 4. Juli, 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Trierer Innenstadt. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach brauchen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Simeonstraße in Trier ein und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat geben können werden gebeten, sich bei der Kriminaldirektion Trier unter 0651 9779 2290 zu melden.