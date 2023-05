Lärm und gefährliche Fahrmanöver: Polizei Trier greift gegen Tuning-Szene durch

TRIER. Laute Auspuffgeräusche, grundloses Hin- und Herfahren und teils gefährliche Fahrmanöver: Mit Beginn der warmen Jahreszeit steigt bei der Polizei Trier wieder die Anzahl der Beschwerden besorgter Verkehrsteilnehmer und Anwohner über die sogenannte Poser-, Tuning- und Daterszene im Stadtgebiet. Die Polizeiinspektion Trier hat bereits vor einigen Jahren ein Einsatzkonzept entwickelt, um diesem Phänomen entgegenzutreten und den Fokus klar auf die Einhaltung gesetzlicher Grenzen zu legen.

Zusammen mit Spezialkräften der Polizeidirektion Wittlich führten besonders geschulte Beamte der PI Trier am gestrigen Donnerstag, 25. Mai, über den ganzen Abend mobile Kontrollen durch. Unterstützt wurden sie dabei von einem zivilen Sonderfahrzeug, aus welchem verdeckt gerichtsverwertbare Geschwindigkeitsmessungen erfolgen und Fahrzeugführer direkt im Anschluss kontrolliert werden können. In einem Fall wurde dabei ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit gemessen, die dazu führte, dass dem Fahrer ein vierwöchiges Fahrverbot droht.

Darüber hinaus wurde eine Vielzahl an weiteren mobilen Kontrollen durchgeführt. Bei gleich neun überprüften Fahrzeugen wurden Mängel bzw. technische Veränderungen festgestellt, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Für die betreffenden Fahrzeugführer bedeutete dies neben der Untersagung der Weiterfahrt, dass sie ihr Fahrzeug wieder in einen nachweislich gesetzeskonformen Zustand zu bringen und sich zudem mit einem bußgeldbewährten Ordnungswidrigkeitenverfahren auseinanderzusetzen haben.#

An einem Fahrzeug waren derart vielfältige Veränderungen vorgenommen worden, dass es abgeschleppt werden musste und ein Verkehrsgutachten über Ausgestaltung der einzelnen Verstöße Aufschluss geben wird. Auch diverse Verstöße wegen unerlaubter Handybenutzung am Steuer, Befahren der Fußgängerzone und das Überfahren einer Rot zeigenden Ampel blieben am gestrigen Abend nicht unentdeckt und wurden entsprechend sanktioniert.

Die Polizei Trier bewertet die Kontrollmaßnahmen insgesamt zwar als beachtlichen Erfolg, sieht andererseits aber weiteren und anhaltenden Handlungsbedarf. Regelmäßige Kontrollen werden daher auch weiterhin für den Erhalt der Verkehrssicherheit auf Triers Straßen sorgen und sind bereits geplant. (Quelle: Polizeiinspektion Trier)