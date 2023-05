Trier: Arbeiten gestalten sich schwieriger – “Himmelsleiter” bleibt vorerst gesperrt

Bildquelle: Screenshot Youtube

TRIER. Die Arbeiten am Wanderpfad „Himmelsleiter“ im Trierer Westen dauern länger als ursprünglich geplant, weswegen der Weg vorerst gesperrt bleibt. Dies teilte die Stadt Trier am Freitag mit.

Er musste wegen abgestorbener Bäume und Gehölze und der daraus resultierenden erheblichen Bruchgefahr gesperrt werden. Wie StadtRaum Trier berichtet, gestalten sich die Arbeiten umfangreicher als angenommen. So sind auch Arbeiten in Hanglage nötig, in der nur Seilkletterer zum Einsatz kommen können.

Bis zum nächsten Wochenende 3./4. Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und der Weg wieder freigegeben werden.