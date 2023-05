Daun: Einbruch in Einfamilienhaus – Täter flüchtet vor heimkehrenden Bewohnern

DAUN. Am 25.5.2023, zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Daun.

Hier drangen sie in das Anwesen ein und durchsuchten im Inneren nahezu alle Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Als die Geschädigten nach Hause zurückkamen, erkannten sie noch einen der Täter, welcher umgehend flüchtete.

Die flüchtende Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 170 – 180 cm groß, dunkle bzw. schwarze Haare, dunkle bzw. schwarze Kleidung, langärmelige Oberbekleidung

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)