Abfahrt Richtung Trier verpasst – BMW-Fahrer fährt rückwärts auf Autobahn zurück!

LANDSTUHL. Am frühen Sonntagmorgen, 26. März, verpasste wohl ein BMW-Fahrer am Autobahnkreuz Landstuhl die Ausfahrt auf die BAB 62 in Richtung Trier. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, legte der Fahrer eine Vollbremsung hin und fuhr mit seinem BMW rückwärts bis zur Abfahrt zurück.

Wie die Polizei mitteilt, mussten hierbei nachfolgende Verkehrsteilnehmer ebenfalls eine Vollbremsung hinlegen um einen Zusammenstoß mit dem Rückwärtsfahrenden zu vermeiden. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun Zeugen bzw. weitere Geschädigte, die zu dem Verkehrsvorgang sachdienliche Hinweise machen können.