Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Mittwoch, 8. April 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin ein wichtiges Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben auf hohem Niveau. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg. Einen schnellen Überblick über die tägliche Entwicklung bietet auch spritpreise.lu.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (08.04.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E10): 1,758 € pro Liter

Super Plus 98: 1,858 € pro Liter

Diesel

Diesel: 2,186 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 8. April 2026.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleibt das Tanken im Nachbarland für viele Pendler und Vielfahrer weiterhin attraktiv.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch. Genau deshalb suchen viele Autofahrer gezielt nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“ oder „Dieselpreis Luxemburg heute“, um die neuesten Werte schnell im Blick zu haben.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Weitere Schwankungen in den kommenden Tagen sind möglich. Besonders beim Diesel bleibt das Preisniveau weiter hoch.

Fazit: Diesel bleibt deutlich über 2 Euro – Luxemburg für viele Trierer weiter wichtig

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch im April 2026 eine wichtige Tankoption. Trotz des hohen Preisniveaus sind Super und Diesel für viele Grenzpendler weiterhin ein zentrales Thema, weshalb der Tanktourismus in der Grenzregion hoch bleibt.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute regelmäßig verfolgt, behält die aktuellen Werte am besten täglich im Blick – etwa über Übersichten wie spritpreise.lu.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.