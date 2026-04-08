Luxemburg: Verfolgungsjagd, Suff-Fahrt in Schlangenlinien, Raser in der Nacht

LUXEMBURG. Für die zurückliegende Nacht und den heutigen Morgen meldet die Police Grand-Ducale eine Verfolgungsfahrt, eine Trunkenheitsfahrt sowie eine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit im Großherzogtum.

In der Nacht zum 8.4.2026 führten Polizeibeamte gegen 0.30 Uhr in der Rue Gregoire Shouppe in Echternach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden sie auf ein Auto aufmerksam, welches mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Der Fahrer setzte seine Fahrt trotz deutlicher Haltezeichen mit überhöhter Geschwindigkeit fort und entzog sich somit der Kontrolle. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug ohne Insassen kurze Zeit später in Geesbreck auffinden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt.

Am Morgen des 8.2., gegen 8.20 Uhr, wurde ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien von Graulinster in Richtung Echternach fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 8.4. wurde eine Polizeistreife auf der Route de Thionville in Howald auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten konnten das Fahrzeug kurze Zeit später auf einem Parkplatz antreffen und den Fahrer kontrollieren. Der Führerschein wurde eingezogen. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)