Erpressung mit Morddrohung: Drei Männer (20-22) in Trier vor Gericht

TRIER. Am 15. April 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gemeinschaftlich begangener versuchter räuberische Erpressung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt den drei männlichen Angeklagten aus Trier (21, 22 und 20 Jahre alt) zur Last, im April 2025 versucht zu haben, von einer anderen Person zunächst 20.000 Euro und danach den Kauf einer Goldkette zu erpressen, indem sie ihn bedroht haben sollen, ihn umzubringen.

Die Angeklagten sollen ihn mit einem Auto in die Kleingartenanlage in Trier-West gebracht und dort gedroht haben, ihn umzubringen, wenn er ihnen nicht 20.000 Euro gebe. Danach sollen sie zu einem Geschäft in der Trierer Innenstadt gefahren sein, wo sie den Geschädigten aufgefordert haben sollen, ihnen eine Goldkette zu kaufen. Der Mann habe sich an die Kassiererin gewandt, die sodann die Polizei verständigt habe. (Quelle: Amtsgericht Trier)