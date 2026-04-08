Trump verkündet Waffenruhe im Iran-Krieg auf Truth Social: Zwei Wochen Pause überraschend angekündigt

Washington / Teheran. Breaking News im Iran-Krieg: US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social überraschend eine zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran angekündigt. Die Entscheidung kommt kurz vor Ablauf eines militärischen Ultimatums – und könnte den Konflikt vorerst entschärfen.

Trump-Posting auf Truth Social: Das hat er zur Waffenruhe gesagt

In seinem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump:

„Unter der Voraussetzung, dass Iran die Straße von Hormus vollständig öffnet, stimme ich zu, die Angriffe für zwei Wochen auszusetzen.“

Waffenruhe im Iran-Krieg: Bedingungen und Hintergrund

Die von Trump angekündigte Waffenruhe ist nicht bedingungslos:

Iran soll die Straße von Hormus sofort öffnen

Es soll sich um eine „beidseitige Waffenruhe“ handeln

handeln In den zwei Wochen soll ein Friedensabkommen ausgearbeitet werden

➡️ Laut Trump sei man einem Deal bereits „sehr nahe“

Auch Medien berichten, dass ein 10-Punkte-Plan aus Teheran als Grundlage für Verhandlungen dienen könnte

Warum Trump die Waffenruhe jetzt verkündet

Der Zeitpunkt ist kein Zufall:

Kurz zuvor hatte Trump noch mit massiven Angriffen gedroht

Mehrere Ultimaten wurden bereits verschoben

Internationale Vermittler (u. a. Pakistan, Saudi-Arabien) drängen auf Deeskalation

👉 Die Waffenruhe wirkt daher wie ein strategischer Kurswechsel – oder zumindest eine Pause vor der nächsten Entscheidung

Weltweite Reaktionen: Hoffnung auf Frieden – oder nur Taktik?

Die Reaktionen fallen gemischt aus:

Diplomaten sprechen von einer Chance für Verhandlungen

Experten warnen vor einer reinen taktischen Pause

Märkte reagieren nervös – besonders Ölpreise bleiben im Fokus

👉 Denn über die Straße von Hormus laufen rund 20 % des weltweiten Ölhandels

Bedeutung für Deutschland: Spritpreise und Inflation im Blick

Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat direkte Auswirkungen auf Europa:

mögliche Entspannung bei Ölpreisen

Einfluss auf Spritpreise in Deutschland und Luxemburg

Auswirkungen auf die Inflation

Gerade Autofahrer spüren die Folgen bereits deutlich an der Zapfsäule.

Fazit: Trump sorgt mit Truth-Social-Posting für globale Zäsur

Mit seinem Posting auf Truth Social hat Donald Trump den Iran-Krieg kurzfristig auf Pause gestellt.

👉 Ob es sich um den Beginn einer echten Waffenruhe handelt – oder nur um eine strategische Atempause – bleibt offen.

Die nächsten zwei Wochen könnten entscheidend sein für Krieg oder Frieden.