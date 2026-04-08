Trump verkündet Waffenruhe im Iran-Krieg auf Truth Social: Zwei Wochen Pause überraschend angekündigt

Washington / Teheran. Breaking News im Iran-Krieg: US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social überraschend eine zweiwöchige Waffenruhe mit dem Iran angekündigt. Die Entscheidung kommt kurz vor Ablauf eines militärischen Ultimatums – und könnte den Konflikt vorerst entschärfen.
Trump-Posting auf Truth Social: Das hat er zur Waffenruhe gesagt
In seinem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump:
„Unter der Voraussetzung, dass Iran die Straße von Hormus vollständig öffnet, stimme ich zu, die Angriffe für zwei Wochen auszusetzen.“
Waffenruhe im Iran-Krieg: Bedingungen und Hintergrund
Die von Trump angekündigte Waffenruhe ist nicht bedingungslos:
- Iran soll die Straße von Hormus sofort öffnen
- Es soll sich um eine „beidseitige Waffenruhe“ handeln
- In den zwei Wochen soll ein Friedensabkommen ausgearbeitet werden
➡️ Laut Trump sei man einem Deal bereits „sehr nahe“
Auch Medien berichten, dass ein 10-Punkte-Plan aus Teheran als Grundlage für Verhandlungen dienen könnte
Warum Trump die Waffenruhe jetzt verkündet
Der Zeitpunkt ist kein Zufall:
- Kurz zuvor hatte Trump noch mit massiven Angriffen gedroht
- Mehrere Ultimaten wurden bereits verschoben
- Internationale Vermittler (u. a. Pakistan, Saudi-Arabien) drängen auf Deeskalation
👉 Die Waffenruhe wirkt daher wie ein strategischer Kurswechsel – oder zumindest eine Pause vor der nächsten Entscheidung
Weltweite Reaktionen: Hoffnung auf Frieden – oder nur Taktik?
Die Reaktionen fallen gemischt aus:
- Diplomaten sprechen von einer Chance für Verhandlungen
- Experten warnen vor einer reinen taktischen Pause
- Märkte reagieren nervös – besonders Ölpreise bleiben im Fokus
👉 Denn über die Straße von Hormus laufen rund 20 % des weltweiten Ölhandels
Bedeutung für Deutschland: Spritpreise und Inflation im Blick
Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat direkte Auswirkungen auf Europa:
- mögliche Entspannung bei Ölpreisen
- Einfluss auf Spritpreise in Deutschland und Luxemburg
- Auswirkungen auf die Inflation
Gerade Autofahrer spüren die Folgen bereits deutlich an der Zapfsäule.
Fazit: Trump sorgt mit Truth-Social-Posting für globale Zäsur
Mit seinem Posting auf Truth Social hat Donald Trump den Iran-Krieg kurzfristig auf Pause gestellt.
👉 Ob es sich um den Beginn einer echten Waffenruhe handelt – oder nur um eine strategische Atempause – bleibt offen.
Die nächsten zwei Wochen könnten entscheidend sein für Krieg oder Frieden.