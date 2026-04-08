A3: Auto kracht in LKW an Stauende — ein Schwerverletzter

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Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

WINDHAGEN. Am 4.7.2026, gegen 21.40 Uhr, fuhr auf der A3 auf der Gemarkung Windhagen, Richtungsfahrbahn Frankfurt, ein Mercedes auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf. Entgegen der Erstmeldung war der PKW nur durch den 60 Jahre alten Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Selters besetzt.

Der Fahrer musste schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankhaus verbracht werden. Der 42 Jahre alte serbische Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Bergungs- und Räumarbeiten sowie die Unfallaufnahme dauerten bis 3.01 Uhr an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften im Einsatz. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

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