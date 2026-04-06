Altöl-Kanister in Hetzerath und Autobatterie in Wittlich illegal entsorgt

WITTLICH/HETZERATH. Zwei umweltgefährdende Abfallbeseitigungen musste die Polizeiinspektion Wittlich am 5.4.2026 registrieren.

Im Zeitraum 1.4. bis 4.4.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Bereich des Sterenbachs in Wittlich, hier zur Unterführung in Richtung der Kartbahn und entsorgte dort illegal Abfall in Form von Autositzen, eines Federbeins und einer Autobatterie. Es handelte sich aufgrund der giftigen Inhalte der Autobatterie um eine umweltgefährdende Abfallbeseitigung. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Das zuständige Entsorgungsunternehmen wurde in Kenntnis gesetzt und kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung.

Am 5.4.2026, gegen 19.45 Uhr, wurden im Bereich des Mitfahrerparkplatzes nahe der Landstraße 48 in Hetzerath zwei mit Altöl gefüllte Ölkanister festgestellt. Diese wurden dort offensichtlich durch bisher unbekannte Täter illegal entsorgt. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Die Kanister wurde gesichert, so dass ein Auslaufen und eine Umweltgefährdung ausgeschlossen werden konnten. Auch hier wurde das zuständige Entsorgungsunternehmen in Kenntnis gesetzt, das sich sich um die fachgerechte Entsorgung kümmert.

Jegliche weiteren Hinweise zu beiden Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)