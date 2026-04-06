Schlägerei, Raser, Promillefahrer: Das beschäftige die Polizei in Luxemburg

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurde die Polizei rund 40 Mal wegen diverser Streitigkeiten und Ruhestörungen im Großherzogtum gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bereits bei Ankunft der Beamten beruhigt oder konnte diese vor Ort geklärt werden.

Am Abend des 5.4.2026, gegen 19.00 Uhr, wurden alkoholisierte Personen in einem Lokal in der Rue du Commerce in Rodange gemeldet, die andere Kunden belästigen würden. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die beiden Männer nach kurzer Fahndung antreffen. Beide wiesen deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf und verhielten sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Aufgrund ihres Zustandes und da sie die öffentliche Ordnung störten, wurden sie nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Am Abend des 5.4.2026 wurden Schlägereien zwischen mehreren Personen in Luxembourg-Beggen gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte das Gemeldete vor Ort feststellen. Beim Eintreffen der Verstärkung konnten diese allerdings aufgelöst und die Situation vor Ort beruhigt werden.

Am 5.4.2026 gegen 16.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife ein Fahrzeug auf der A4, das mit 124 km/h statt der dort erlaubten 70 km/h fuhr. Der Führerschein wurde eingezogen.

In den frühen Morgenstunden des 6.4.2026 wurde eine Polizeistreife in Ettelbrück auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Avenue Lucien Salentiny fuhr. Der Fahrer konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei diesem feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)