Verfolgungsjagd nach Ladendiebstahl in Waldrach

WALDRACH – Am Donnerstagvormittag ereignete sich in einem Supermarkt in Waldrach ein Ladendiebstahl, der einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog.

Der Tatverdächtige entzog sich zunächst der Festnahme durch die Angestellten und flüchtete zu Fuß. Als die Beamten der Polizeiinspektion Schweich ihn an einem nahegelegenen Wohnhaus stellen wollten, setzte der Mann seine Flucht über den Ruwer-Hochwald-Radweg fort. Er suchte schließlich Schutz in einem angrenzenden, schwer einsehbaren Waldgebiet.

Gezielte Suchmaßnahmen in Waldrach und Kasel

Die Polizei weitete die Fahndung umgehend aus. Sowohl uniformierte Kräfte als auch Beamte in Zivil durchkämmten den Bereich zwischen Waldrach und Kasel. Aufgrund des dichten Bewuchses gestaltete sich die Suche zunächst schwierig, da der Sichtkontakt zum Flüchtigen zeitweise abriss. Die Beamten konzentrierten ihre Maßnahmen auf den Radweg und die umliegenden Waldstücke, um ein Entkommen aus dem Kessel zu verhindern.

Festnahme nach entscheidenden Hinweisen aus der Bevölkerung

Der Fahndungserfolg war letztlich dem Engagement der Anwohner zu verdanken. Mehrere Bürger meldeten der Polizei ihre Beobachtungen zur Fluchtrichtung. Diese Informationen ermöglichten es den Einsatzkräften, den Verdächtigen gezielt aufzugreifen. Neben dem aktuellen Diebstahl prüfen die Ermittler nun die Beteiligung des Mannes an weiteren Delikten aus der Vergangenheit. Die Polizei Schweich lobte ausdrücklich die Zivilcourage der Zeugen, die maßgeblich zur Festnahme beitrugen.