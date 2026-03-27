Special Olympics: Saarland investiert in Sportstätten

SAARBRÜCKEN – Das saarländische Innenministerium investiert 2,66 Millionen Euro in die Sanierung des Sportfeldes Am Ludwigspark und der Sporthalle Bruchwiese.

Die beiden Sportstätten sollen damit für die Special Olympics modernisiert und ausgebaut werden, teilte das Innenministerium mit.

Beim Sportfeld Am Ludwigspark soll unter anderem die Tribüne modernisiert sowie der Kunstrasenplatz erneuert werden. Die Sanierung der Sporthalle Bruchwiese umfasst verschiedene Arbeiten.

Größtes inklusives Multisport-Event Deutschlands

«Die Special Olympics Nationalen Spiele 2026 sind für das Saarland ein bedeutendes Ereignis mit großer Strahlkraft. Dafür braucht es nicht nur geeignete Wettkampfstätten, sondern auch eine funktionierende Infrastruktur im Hintergrund», erklärte Innenminister Reinhold Jost. Mit der Sanierung der Sportstätten würden genau diese Voraussetzungen geschaffen.

Vom 15. bis 20. Juni 2026 finden die nächsten Special Olympics Nationalen Spiele im Saarland statt. Über 4.000 Athletinnen und Athleten werden an dem Sportevent für Menschen mit geistiger Behinderung in mehr als 20 Sportarten an den Start gehen. Auf dem Sportfeld Am Ludwigspark sollen dann die Fußballwettbewerbe ausgetragen werden, die Sporthalle Bruchwiese dient als Sammelunterkunft für Volunteers und Delegationen.