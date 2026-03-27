Blutproben und Strafanzeigen: Großangelegte Verkehrskontrolle auf der B 53

TRIER-EHRANG – Am Freitagnachmittag, dem 27.03.2026, führten zahlreiche Polizeidienststellen der Region eine koordinierte Verkehrskontrolle in Trier-Ehrang durch.

Zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr richteten die Beamten in der Schiffstraße an der B 53 eine Kontrollstelle ein. Unterstützt wurde die Polizeiinspektion Schweich dabei von Kräften aus Wittlich, Trier, Hermeskeil und Morbach sowie der Autobahnstation und einer Hundestaffel. Das Hauptaugenmerk der Aktion lag auf der Erkennung von Fahruntüchtigkeit durch Alkohol und Drogen.

Mehrere Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss festgestellt

Im Verlauf der sechs Stunden wurden 112 Fahrzeuge einer detaillierten Prüfung unterzogen. Die Bilanz der Beamten ist ernüchternd: Sieben Personen standen unter dem Einfluss illegaler Substanzen wie Kokain und Cannabis. Bei diesen Fahrern wurde die Weiterfahrt unmittelbar untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Weitere drei Fahrzeugführer wiesen eine alkoholbedingte Beeinflussung auf. Die Polizei betont die Bedeutung solcher Kontrollmaßnahmen zur Steigerung der allgemeinen Verkehrssicherheit.

Feststellung von Waffenbesitz und technischen Mängeln

Neben den Verstößen im Bereich der Fahruntüchtigkeit deckte die Kontrolle auch strafrechtlich relevante Sachverhalte auf. Zwei Männer führten verbotene Gegenstände wie ein langes Messer und einen Teleskopschlagstock mit sich. Dies führte zur Einleitung von Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Zudem wurden über 60 Ordnungswidrigkeiten geahndet und 31 technische Mängel an den Fahrzeugen protokolliert. Die Verkehrsfluss auf der B 53 wurde durch die Maßnahmen nicht nennenswert beeinträchtigt.