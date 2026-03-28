Tragischer Unfall auf der L288: Zwei Tote und eine Schwerverletzte nach Frontalcrash

WESTERBURG – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L288 bei Westerburg (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die beiden Fahrzeuge seien am Abend auf der Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Fahrer erlitten demnach tödliche Verletzungen. Eine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße bleibt für die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Ursache vorerst voll gesperrt.