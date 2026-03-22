Gordon Schnieder: «Die CDU Rheinland-Pfalz ist wieder da»

MAINZ –Unter dem Jubel seiner Anhänger hat CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder seiner Partei nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz für ihr geschlossenes Auftreten gedankt.

«Die CDU Rheinland-Pfalz ist wieder da», sagte Schnieder unter tosendem Applaus auf der Wahlparty in Mainz. «Es wird ohne uns in diesem Land nicht mehr reagiert in den nächsten Jahren, liebe Freundinnen und Freunde.»

Schnieder bedankte sich aber auch bei den anderen Parteien für einen fairen Umgang im Wahlkampf. Die CDU habe einen «geschlossenen, grandiosen» Wahlkampf geführt, sagte er. «Ich habe die Partei schon lange nicht mehr so geschlossen gesehen. Danke an jeden einzelnen, der mit gekämpft hat.»