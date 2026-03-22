Von Transporter erfasst – Radfahrerin schwer verletzt

WEISENHEIM AM SAND – Eine 81 Jahre alte Radfahrerin ist zwischen Weisenheim am Sand (Bad Dürkheim) und Birkenheide (Rhein-Pfalz-Kreis) von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden.

Sie sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Abend mit.

Demnach hatte die 81-Jährige ein Vorfahrtszeichen missachtet und der 21 Jahre alte Fahrer des Transporters konnte den Unfall nicht verhindern. Die Frau wurde den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß von ihrem Rad geworfen. Ein Sachverständiger sollte den Unfallhergang rekonstruieren. Die Polizei sucht nach Zeugen.