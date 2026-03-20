RLP: Tieffliegende Bundeswehrmaschinen bei Gelöbnis verunsichern Anwohner

Tieffliegende Bundeswehrmaschinen verunsichern Bewohner in der Südpfalz. Doch die Polizei kann rasch Entwarnung geben.

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Ein Eurofighter der Bundeswehr. Foto: Oliver Berg/dpa/Illustration

GERMERSHEIM. Ein Flugmanöver der Bundeswehr hat in der Südpfalz zahlreiche Menschen verunsichert. Dies teilte die Polizei mit. Demnach fand am Donnerstag ein feierliches Gelöbnis von Bundeswehrrekruten im Stadion Wrede in Germersheim statt.

Zu dem Anlass flogen auch mehrere Bundeswehrmaschinen über die Südpfalz hinweg. Anwohner meldeten sich deshalb besorgt bei der Polizei, die aber Entwarnung geben konnte. Die Flugmaßnahmen seien zuvor auch angekündigt worden, es habe keine Gefahr für die Bevölkerung gegeben. (Quelle: dpa)

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