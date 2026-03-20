Vulkaneifel: Brennender Traktor auf B421 löst Feuerwehreinsatz aus

DAUN/GILLENFELD/MEHREN. Am 19.3.2026 wurden das TLF 4000 der Feuerwehr Daun um 13.57 Uhr zusammen mit den Feuerwehren aus Gillenfeld und Ellscheid/Saxler zu einem brennenden Traktor auf die B421 zwischen Gillenfeld und Mehren alarmiert.

Ein Traktor mit Anhänger war in Vollbrand geraten. Dieser Brand wurde von den Einsatzkräften aus Gillenfeld unter Atemschutz bekämpft.

Das Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) der Feuerwehr Daun wurde zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung direkt bei der Erstalarmierung mitalarmiert, da sich die Einsatzstelle außerhalb einer geschlossenen Ortschaft und damit abseits des Hydrantennetzes befand. (Quelle: Feuerwehr Daun)