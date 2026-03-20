++ Region: Bis zu 18 Grad erwartet – Frühlingswetter am Wochenende ++

Der Frühling hat im Saarland und in Rheinland-Pfalz Einzug gehalten. Trotz kalter Nächte sollen die Tage warm und sonnig werden.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es am Wochenende frühlingshaft warm. Nur in den Nächten fallen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) stark ab.

Der Tag heute beginnt heiter und es bleibt trocken, auch wenn ab dem Vormittag vereinzelte Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 18 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 5 bis null Grad und es kann zu Frost und Nebel kommen.

Der Samstag startet mit Wolken und vereinzelten Schauern im Süden. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 11 und 16 Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht fallen die Temperaturen erneut stark ab auf bis zu null Grad. Der Sonntag bleibt heiter und trocken. Auch hier können die Temperaturen wieder Höchstwerte von bis zu 16 Grad erreichen. (Quelle: dpa)