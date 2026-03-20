Stadt Saarburg für Fußverkehrs-Check 2026 in Rheinland-Pfalz ausgewählt

SAARBURG. Die Stadt Saarburg ist eine von zehn Kommunen in Rheinland-Pfalz, die für die Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks 2026 vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz ausgewählt wurden.

Die Fußverkehrs-Checks 2026 stehen unter dem landesweiten Motto „Gut zu Fuß in meiner Stadt“. Ziel ist es, die Bedingungen für das Zufußgehen vor Ort systematisch zu analysieren und gemeinsam mit Bürgerschaft, Politik und Verwaltung konkrete Verbesserungen für sichere, attraktive und barrierearme Fußwege zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr, dass auch die zweite Runde unserer Fußverkehrs-Checks bei den Kommunen auf so großes Interesse stößt“, betonte Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther bei der Bekanntgabe der Gewinner-Kommunen im Wirtschaftsministerium in Mainz. „Mit den Fußverkehrs-Checks machen wir den Kommunen ein niederschwelliges Angebot, ihre Innenstädte, ihre Dorfzentren attraktiv zu gestalten. Das erhöht die Aufenthaltsqualität und auch die Aufenthaltsdauer, wodurch die Innenstädte und Zentren belebt werden, wovon auch der Handel, die Cafés und Restaurants sowie Tourismus und Kultur profitieren. Die Fußverkehrs-Checks sind somit eine wichtige Maßnahme in unserem Instrumentenkasten der ‚Innenstädte der Zukunft‘“, betonte die Staatssekretärin.

„Wir schauen hier ganz gezielt durch die Brille derer, die zu Fuß unterwegs sind – vom Schulkind über die Seniorin mit Rollator bis hin zu den vielen Touristen, die unsere Stadt erkunden. Nur wenn die Wegebeziehungen sicher und barrierefrei sind, bleibt Saarburg für alle Generationen lebendig“, so Stadtbürgermeister Andreas Reymann.

Der Fußverkehrs-Check ist ein partizipatives Verfahren: In einem Auftaktworkshop werden zunächst die Begehungsrouten und die Themen festgelegt, auf die ein Fokus gelegt werden soll. Anschließend folgen zwei gemeinsame Begehungen als Herzstück des Formats. Den Abschluss bildet ein Workshop, in dem konkrete Maßnahmenempfehlungen diskutiert und nächste Schritte zur Fußverkehrsförderung vereinbart werden. Auf Grundlage der Workshops und Begehungen erhält die Stadt unter anderem einen Status-quo-Bericht, eine Stärken-Schwächen-Analyse, einen priorisierten Maßnahmenplan sowie Empfehlungen zur langfristigen Verankerung der Fußverkehrsförderung.

Die fachliche Begleitung der Fußverkehrs-Checks 2026 übernehmen die Planungsbüros Sweco GmbH und VIA eG. Die Finanzierung erfolgt durch das MWVLW Rheinland-Pfalz. Die Fußverkehrs-Checks in Saarburg starten in Kürze und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Die Termine für die Beteiligungsformate werden durch die Stadt Saarburg bekannt gegeben. (Quelle: Stadtverwaltung Saarburg)