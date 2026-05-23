Brand auf Balkon – Zwei Wohnungen unbewohnbar

MAINZ – Ein Feuer auf einem Balkon hat zwei Wohnungen im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld unbewohnbar gemacht.

Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand am Samstagmorgen durch eine Powerbank ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen, wie die Berufsfeuerwehr berichtete.

Der Rauch beschädigte nicht nur die Wohnung, zu der der Balkon gehörte, sondern auch die Wohneinheit darüber, in der ebenfalls die Balkontür offen stand.

In der oberen Wohnung befand sich ein Hund, der aus der stark verrauchten Wohnung gerettet wurde. Beide Wohnungen sind vorübergehend nicht bewohnbar. Der Vermieter konnte beide Parteien laut Mitteilung bereits woanders unterbringen.