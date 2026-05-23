Trier: Kollision und Fahrerflucht auf der B53 – Biker nach Überholmanöver verletzt

TRIER-EHRANG – Ein schwerwiegendes Verkehrsereignis rief am späten Samstagnachmittag die Einsatzkräfte auf die B53.

Gegen 17:30 Uhr kam es in Höhe des Stadtteils Trier-Ehrang zu einem Unfall, der für einen Motorradfahrer im Krankenhaus endete. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Tatort.

Der Hergang des Vorfalls

Der Motorradfahrer war auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Trier unterwegs. Als er ein Fahrzeug überholen wollte, scherte vor ihm eine ältere Mercedes-Limousine mit Trierer Kennzeichen (TR-) ebenfalls aus. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Biker verlor das Gleichgewicht, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Polizei leitet Fahndung ein

Anstatt den gesetzlichen Pflichten nachzukommen, setzte der bislang unbekannte Mercedes-Fahrer seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Trier fort. Die Polizei Schweich hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Zeugenaufruf der Dienststelle Schweich

Zur Aufklärung des Falls ist die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06502-91570 zu melden.