++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL klettert extrem – Super 95 teurer ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 20.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 20.03.26, 00.00 Uhr:

Der Liter-Preis für Diesel klettert über die 2-Euro-Marke. Auch Super 95 wird noch teurer.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 15 Cent (!!) teurer, und kostet am Freitag dann 2,006 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin steigt um 2,5 Cent, und der Liter kostet am Freitag dann 1,727 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,830 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu