Holzbrett führt zu Wohnungsbrand: Aufmerksamer Nachbar rettet Mann das Leben

SPEYER – Am gestrigen Tag kam es im Armensünderweg zu einem relevanten Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus.

Ein Passant bemerkte eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Obergeschoss und alarmierte umgehend die Rettungskräfte über den Notruf 112. Vor Ort wurde dann durch die Feuerwehr eine Person aus der verrauchten Wohnung geholt und dem Rettungsdienst übergeben. Der Gerettete, der in der Wohnung am Schlafen war, verdankt seinem aufmerksamen Nachbarn das Leben. Da im Schlaf der Geruchssinn ausgeschaltet ist, hatte er selbst gar nichts von der großen Gefahr in seiner Wohnung mitbekommen.

Kritische Analyse der Sicherheitsvorkehrungen vor Ort

Erschwerend kam hinzu, dass die Wohnung nicht mit den gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern ausgestattet war. Diese hätten den Betroffenen durch ein akustisches Signal frühzeitig wecken und warnen können. Die Feuerwehr betont in diesem Zusammenhang die essenzielle Bedeutung funktionstüchtiger Melder als lebensrettende Infrastruktur.

Ursachenermittlung und Sicherheitshinweise der Einsatzkräfte

Als Auslöser der starken Qualmbildung identifizierte die Feuerwehr ein Holzbrett, welches auf einer aktivierten Herdplatte abgelegt worden war. Die Einsatzkräfte nutzen den Vorfall für einen eindringlichen Sicherheitshinweis an die Bevölkerung. Herdplatten dürfen unter keinen Umständen als Ablagefläche für brennbare Gegenstände zweckentfremdet werden. Die Brandverhütungsexperten raten dazu, Kochstellen ausschließlich für die Zubereitung von Speisen unter ständiger Aufsicht zu verwenden.