Trier: Aktionstag „Sauwer Sach“ — Zeichen für mehr Sauberkeit, Wertschätzung, Zusammenhalt

TRIER. Trotz Regen und Kälte kamen mehr als 130 Freiwillige am Aktionstag „Sauwer Sach“ am vergangenen Samstag zusammen. Als Teil der Mitmachaktion des Innenstadtmanagements packten sie unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Stadt“ mit an, um ein Zeichen für mehr Sauberkeit, Wertschätzung und Zusammenhalt zu setzen.

Insgesamt füllten die freiwilligen Helferinnen und Helfer 61 Müllsäcke und sammelten mehr als einen Kubikmeter Abfall, bestehend aus Müll, Glas und zahlreichen Zigarettenkippen, in der Trierer Innenstadt. Auch Verschmutzungen, Aufkleber und Schmierereien entfernten sie.

Die Aktion verzeichnet dabei stetig Zuwachs. Laut dem Amt für Immobilien, Innenstadt und Handel waren dieses Jahr rund doppelt so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei wie bei der ersten Aktion im Jahr 2025. Bürgermeisterin Britta Weizenegger betonte: „Es geht nicht nur darum, dass Trier sauber bleibt, sondern es geht vor allem um Sichtbarkeit und dass wir auf unsere Stadt aufpassen, und da freue ich mich sehr, dass heute so viele gekommen sind“.

Startpunkt war der Viehmarktplatz, wo Warnwesten, Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke ausgegeben wurden. Begrüßt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier durch die Bürgermeisterin, Dezernent Thilo Becker sowie Amtsleiter Jochen Strack. Nach einem kurzen Foto-Auftritt des Trenn-Bären der Stadt wurden Sammelgruppen gebildet, die anschließend in unterschiedliche Teile der Innenstadt aufbrachen. Dabei koordinierten acht Gruppenbegleiter die einzelnen Wegstrecken und unterstützten die Teilnehmenden unterwegs.

Auf dem Viehmarktplatz gab es zusätzlich Infostände der beteiligten Partner. Dort informierten der A.R.T., StadtRaum Trier, die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz, die Lokale Agenda 21, der Bürgerservice (BÜS) sowie die Klimaschutzstelle des Landkreises Trier-Saarburg zu den Themen Stadtsauberkeit, Abfallvermeidung, Recycling, Klimaschutz und zu nachhaltigem Handeln im Alltag. Hier gab es außerdem die Möglichkeit, in einer Kehrmaschine mitzufahren.

Dezernent Thilo Becker sagte zur Aktion: „Sauberkeit in der Stadt ist ein ganz wichtiges Thema, denn es ist auch ein Aspekt von Lebensqualität. Die Stadtreinigung ist tagtäglich im Einsatz, aber die Aktion heute zeigt, dass es nicht nur ein Thema für die Profis ist, sondern Sauberkeit auch damit zusammenhängt, dass alle mitmachen.“

Als Dankeschön gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum einen kostenlose Verpflegung – so wurden sie im Palastgarten vom dortigen Kiosk versorgt. Zum anderen erhielten zum Schluss alle ein kleines Geschenk: ein Sauwer-Sach-Beutel mit passender Tasse und einem kleinen Dankesschreiben.

Bettina Wilhelm vom Innenstadtmanagement zeigte sich sehr zufrieden: „Alle Teilnehmer haben gesagt, dass es ihnen gut gefallen hat und sie im nächsten Jahr wiederkommen werden. Wir planen, die Aktion jetzt einmal im Jahr, jeweils im März, zu veranstalten.“ (Quelle: Stadt Trier)