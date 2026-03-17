Geburtshaus Trier: Wie es nach dem Streit um angeblich zu laute Gebärende weitergeht

Trier. Das Geburtshaus Trier steht nach einem Rechtsstreit mit einem Nachbarn unter Druck: Ein zentraler Geburtsraum darf dort künftig nicht mehr für Entbindungen genutzt werden. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung um angebliche Lärmbelästigung durch Schreie von Gebärenden. Für das Team hat die Entscheidung spürbare Folgen – und für Schwangere in der Region könnte das Angebot nun deutlich knapper werden.

Nachbar klagte wegen angeblicher Lärmbelästigung

Auslöser war die Klage eines Nachbarn, dessen Wohnung nach Gerichtsangaben nur rund zehn Meter von dem betroffenen Geburtszimmer entfernt liegt. Er hatte sich durch den Lärm gestört gefühlt und gegen die von der Stadt Trier erteilte Baugenehmigung zur Umnutzung von Studentenwohnungen in ein Geburtshaus geklagt. Das Geburtshaus war erst im Sommer 2025 eröffnet worden.

Raum wird jetzt nur noch als Vorsorgeraum genutzt

In der mündlichen Verhandlung hatte das Verwaltungsgericht Trier darauf hingewiesen, dass bei der Genehmigung die Nachbarrechte bei diesem Raum möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Demnach habe es vorab keine Schallmessungen zum Nachbarn gegeben. Weil sich der Geburtsraum an einer baulich sensiblen Engstelle befinde, erklärte sich der Bauträger bereit, den Raum künftig nicht mehr als Geburtsraum, sondern nur noch als Vorsorgeraum zu nutzen.

Danach wurde der Rechtsstreit für erledigt erklärt. Ein Urteil gab es deshalb nicht.

Geburtshaus kann nun weniger Frauen annehmen

Für die Einrichtung ist das ein schwerer Einschnitt. Geschäftsführerin Sarah Wolff sprach von einer schockierenden Entscheidung und erklärte, dass das Geburtshaus nun nicht mehr so viele Frauen annehmen könne.

Zwar gibt es noch einen zweiten, kleineren Geburtsraum, dieser verfügt nach ihren Angaben jedoch nicht über eine feste Badewanne. Gerade diese Wanne sei für viele Frauen eine wichtige Form der Schmerzlinderung, weil im Geburtshaus ohne Schmerzmittel und Medikamente gearbeitet werde.

Geburtshaus weist Vorwurf lauter Schreie zurück

Nach Angaben der Geschäftsführerin habe es seit der Eröffnung 34 Geburten im Geburtshaus gegeben. Schreie seien dort nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme und dann nur kurz. Zudem seien die Fenster in der Regel geschlossen, gelüftet werde nur stoßweise zwischen den Wehen.

Im Geburtshaus finden ausschließlich hebammengeleitete Geburten ohne ärztliche Begleitung statt, also nur bei Schwangerschaften ohne erkennbares Risiko. Das Angebot werde nicht nur aus Trier genutzt, sondern auch aus der Eifel, dem Saarland und Luxemburg.

Debatte über Zukunft des Geburtshauses

Der Fall sorgt inzwischen weit über Trier hinaus für Aufmerksamkeit. Schon in den vergangenen Tagen war das Thema regional stark diskutiert worden, inzwischen griffen auch überregionale Medien den Streit um das Geburtshaus auf.

Für viele werdende Eltern in Trier und der Region steht damit mehr auf dem Spiel als nur ein einzelner Raum: Es geht auch um die Frage, wie belastbar das Angebot außerklinischer Geburtshilfe vor Ort künftig noch ist.