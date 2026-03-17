Einbrüche in Trier und Korlingen: Bargeld, Handys, Schmuck weg — Täter flieht auf Mountainbike

TRIER/KORLINGEN. Am Sonntag, 15. März, verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 7.30 Uhr über ein offenes Fenster Zugang zu einem Haus in der Schurzstraße in Trier. Der Bewohner, der zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, bemerkte den Eindringling, der daraufhin sofort die Flucht ergriff. Dabei entwendete er zwei Handys.

Der Tatverdächtige stieg vor dem Haus auf ein weißes Mountainbike (vermutlich ein Jugendrad) und flüchtete wahrscheinlich in Richtung Thyrsus- bzw. Franz-Georg-Straße. Der tatverdächtige Mann wurde von einem Zeugen wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß, dunkler Schnauzbart, dunkle Kleidung, helle Mütze.

Ein weiterer Tageswohnungseinbruch ereignete sich am Montag, 16. März, zwischen 9 und 12 Uhr in der Valentinstraße in Korlingen. Hier verschafften sich unbekannte Täter durch das Küchenfenster Zutritt zu den Wohnräumen, durchsuchten diese und stahlen Bargeld und Schmuck.

In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Trier Hinweise unter 0651/983-43390 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)