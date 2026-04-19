Roller im Eifelkreis in Teich „entsorgt“ — Betriebsstoffe noch im Fahrzeug

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Foto: Polizeidirektion Wittlich

PRÜM. Am 18.4.2026 wurde der Polizeiinspektion Prüm durch einen aufmerksamen Bürger gemeldet, dass er in einer Teichanlage am Prümer Tettenbachweg einen alten Roller – im Wasser schwimmend – entdeckt habe. Offenbar hat eine bisher unbekannte und dreiste Person diesen aus Bequemlichkeit in der Natur entsorgen wollen.

Foto: Polizeidirektion Wittlich

Durch die Mithilfe eines Anwohners sowie des Mitteilers selbst konnten die Polizeibeamten den Roller mit einem Spanngurt aus dem Wasser bergen. Da sich in dem Roller noch Betriebsstoffe befanden, ermittelt die Polizeiinspektion Prüm zu verschiedenen Umweltstraftaten.

Zeugen, die den Roller wiedererkennen oder verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen (Telefon: 06551-942-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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