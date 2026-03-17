Bernkastel: Dreister Diesel-Diebstahl vor Gaststätte – Täter zapfen Kraftstoff ab

Bernkastel-Kues. In der Nähe der Gaststätte Waldschenke „Eiserne Weinkarte“ ist es in der vergangenen Woche zu Diesel-Diebstählen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei die Tankdeckel von zwei Fahrzeugen gewaltsam beschädigt und anschließend größere Mengen Kraftstoff abgezapft.

Betroffen waren nach bisherigen Angaben eine Raupe und ein Traktor. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter zum Abtransport des Diesels möglicherweise ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Tankdeckel an zwei Fahrzeugen beschädigt

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich der oder die Täter Zugang zu den Fahrzeugtanks, indem sie die Tankdeckel gewaltsam beschädigten. Anschließend wurde aus den Fahrzeugen Diesel abgepumpt.

Wie viel Kraftstoff genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei spricht jedoch von einer größeren Menge Diesel.

Tatzeitraum teilweise eingegrenzt

Zumindest im Fall der betroffenen Raupe konnte der Tatzeitraum bereits näher eingegrenzt werden. Nach ersten Angaben dürfte sich die Tat in der vergangenen Nacht ereignet haben.

Ob beide Diebstähle in direktem Zusammenhang stehen und ob dieselben Täter verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet Zeugen um Hinweise. Gesucht werden Personen, die im Tatzeitraum in der Nähe der Gaststätte Waldschenke „Eiserne Weinkarte“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tätern machen können.

Auch Hinweise auf ein größeres Fahrzeug, das zum Abtransport des gestohlenen Diesels genutzt worden sein könnte, könnten für die Ermittlungen wichtig sein.