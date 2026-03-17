RLP: Mann soll Körperverletzung und rassistische Beleidigung vorgetäuscht haben

SPEYER. Nachdem am 13.2.2026 ein 45-Jähriger von zwei Männern mutmaßlich auf einem Mitfahrerparkplatz in Speyer angegriffen, verletzt und rassistisch beleidigt worden sein soll, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Der 45-Jährige hatte damals behauptet, ein Unbekannter habe ihn auf Höhe des Mitfahrerparkplatzes angehalten und unter einem Vorwand auf den Parkplatz gelotst. Dort hätten ihn der Anhalter und drei weitere, maskierte Männer angegriffen und rassistisch beleidigt. Er sei hierbei leicht verletzt worden. Außerdem seien sein Auto und seine Oberbekleidung durch die Unbekannten beschädigt worden. Im Anschluss seien die Täter geflüchtet.

Nach Auswertung von Beweismitteln ergaben sich erhebliche Zweifel an der Aussage des 45 Jährigen. Insbesondere die Auswertung von Daten der Mobiltelefone des 45-Jährigen und seiner Lebensgefährtin erbrachte Erkenntnisse, dass der mutmaßliche Angriff am 13.2. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stattgefunden hat. Gegen den 45 Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. (Quelle,: Staatsanwaltschaft Frankenthal, Polizeipräsidiums Rheinpfalz)