++ Region: Bis zu 18 Grad tagsüber, nachts Frost in Bodennähe ++

Bis zu 18 Grad tagsüber, nachts Frost in Bodennähe. Das sagt der Deutsche Wetterdienst in Rheinland-Pfalz und Saarland sein. Aber es soll vor allem wechselhaft werden.

OFFENBACH/MAINZ. Rheinland-Pfalz und Saarland erwarten in den kommenden Tagen Sonne und frühlingshafte Temperaturen, nachts ist es frostig. Stark bewölkt bis bedeckt lautet die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vor allem im Norden sei etwas Regen möglich, am Nachmittag soll es auflockern.

Von Temperaturen bis zu 14 Grad mit teils sonnigen Abschnitten berichten die Wetterexperten. In den beiden kommenden Tagen soll sich die Sonne auch häufiger zeigen. Dabei sind am Mittwoch laut Prognose bis zu 17 Grad möglich und am Donnerstag bis zu 18 Grad. Zwischen dem Saarland und der Pfalz kommt es am Mittwoch vereinzelt zu steifen Böen, wie der DWD mitteilte.

Nachts kommt auf die beiden Bundesländer verbreitet Frost in Bodennähe zu. In Tal- und Muldenlagen des Berglands ist nach Vorhersage Frost bis zu minus ein Grad möglich. Demnach liegen die Tiefstwerte in den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag zwischen einem und fünf Grad. (Quelle: dpa)