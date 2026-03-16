An historischer Stätte: Schweitzer und Schnieder liefern sich weiteres Duell

An historischer Stätte treffen die Spitzenkandidaten Schweitzer und Schnieder ein weiteres Mal im direkten Duell aufeinander. Wer überzeugt die Wähler wenige Tage vor der Wahl mehr?

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Die beiden Spitzenkandidaten liefern sich noch einmal ein Rededuell. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

NEUSTADT a. d. WEINSTRAßE. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liefern sich SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer und sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder ein weiteres direktes Rededuell. Auf Einladung der Tageszeitung «Die Rheinpfalz» kreuzen sie am heutigen Montag (18.30 Uhr) im Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße verbal die Klingen.

Die Landtagswahl am nächsten Sonntag (22.3.) verspricht sehr spannend zu werden. Bisherige Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD hin. Die stärkste Partei bei einer Wahl erhebt den Anspruch darauf, den künftigen Ministerpräsidenten zu stellen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Schweitzer und Schnieder im SWR-Fernsehen direkt miteinander diskutiert. Das Hambacher Schloss ist bekannt als Ort der frühen Demokratiebewegung Hambacher Fest im Jahr 1832. (Quelle: dpa)

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