++ Wechselhaftes Wetter in der Region — Wetterdienst warnt vor Frostgefahr ++

OFFENBACH/MAINZ. Mit Regen, stellenweise Graupelschauern sowie etwas Schnee und Frost im Bergland beginnt die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Höchsttemperaturen erreichen im Tagesverlauf zwischen 8 und 13 Grad sowie bis 6 Grad in den höchsten Lagen, wie der Deutsche Wetterdienst mittelte. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer ab.

Die Temperaturen fallen auf 5 bis 1 Grad, vereinzelt kann es Frost in Bodennähe geben – auf den Straßen ist also Vorsicht geboten. Auch am Dienstag kann es vor allem im Norden etwas regnen, tagsüber lockern die Wolken auf und es fallen keine Niederschläge mehr. Dabei steigen die Temperaturen auf 13 bis 16 Grad und im höheren Bergland auf 10 bis 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen 5 und 1 Grad, in Tal- und Muldenlagen ist bei bis zu minus 2 Grad mit Bodenfrost zu rechnen. Der Mittwoch fällt heiter bis sonnig aus und es bleibt trocken bei 14 bis 18 Grad sowie bis zu 13 Grad in Hochlagen. (Quelle: dpa)