Kriminalpolizei ermittelt: Männlicher Leichnam in der Mosel aufgefunden

KOBLENZ – Am heutigen Sonntag, 15. März 2026, kam es in Koblenz zu einem koordinierten Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Gegen 11.15 Uhr meldeten Einsatzkräfte die Bergung einer männlichen Wasserleiche aus der Mosel. Der Fundort wurde weiträumig abgesichert. Die Maßnahmen vor Ort dienten der Sicherung erster Spuren und der pietätvollen Überführung des Verstorbenen.

Kriminalpolizei Koblenz sucht nach der Identität des Verstorbenen

Unmittelbar nach der Bergung übernahm die Kriminalpolizei Koblenz die weiteren Ermittlungen. Ein zentraler Aspekt der Untersuchung ist die derzeit noch völlig ungeklärte Identität des Mannes. Die Beamten prüfen aktuell Vermisstenanzeigen aus der Region und den angrenzenden Gebieten. Bisher konnten keine persönlichen Dokumente oder Gegenstände gefunden werden, die einen direkten Rückschluss auf die Person zulassen.

Aktueller Ermittlungsstand zur Todesursache

Nach einer ersten Leichenschau am Fundort liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Dennoch werden alle Möglichkeiten sorgfältig geprüft. Weitere Erkenntnisse zur Todesursache soll eine spätere Untersuchung liefern. Die Kriminalpolizei bittet um Geduld, während die Ermittlungen im Hintergrund weiterlaufen.