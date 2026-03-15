RLP: Mehrere Reifen durch Krähenfüße beschädigt

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An verschiedenen Stellen sollen die Täter die Krähenfüße ausgelegt haben. Foto: Boris Roessler/dpa

WINDHAGEN/NEUWIED – Zum wiederholten Male haben bislang unbekannte Täter in Windhagen (Landkreis Neuwied) spitze Metallteile ausgelegt – und so den Verkehr gefährdet.

Die sogenannten Krähenfüße hätten an mehreren darüberfahrenden Fahrzeugen Reifen beschädigt, teilte die Polizei mit.

Die Unbekannten sollen die Metallteile am Sonntagvormittag an zwei Stellen in Windhagen ausgelegt haben. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

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