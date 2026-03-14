Betrunken gegen Straßenlaterne gekracht: Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss in Luxemburg.

Gegen 1.15 Uhr in dr zurückliegenden Nacht konnte ein Zeuge im Parkhaus an der Place du Théâtre in Luxemburg beobachten, wie ein wahrscheinlich betrunkener Mann beim Manövrieren mit seinem PKW gegen ein geparktes Auto stieß und davonfuhr. Die in Kenntnis gesetzte Polizei konnte den flüchtigen Fahrer kurz darauf beim Verlassen des Parkhauses antreffen.

Bei der Kontrolle verweigerte der Mann zunächst die Amtshandlungen und zeigte seine Fahrzeugpapiere nicht vor. Zudem schaltete er unaufgefordert wieder den Motor seines Fahrzeugs an und legte den Rückwärtsgang ein. Einer der anwesenden Beamten konnte dies jedoch unterbinden. Auch konnte der Atemlufttest nicht ordnungsgemäß vor Ort durchgeführt werden und der Mann zeigte sich bei den weiteren Amtshandlungen nicht kooperativ. Da er eine Gefahr für sich und andere darstellte wurde er nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen.

Gegen 19.00 Uhr am gestrigen Freitag wurde der Polizei ein Unfall in Leudelange gemeldet, wobei ein PKW gegen einen Straßenposten stieß. Die Fahrerin wurde leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein der Fahrerin eingezogen.

Gegen 20.00 Uhr am selben Tag stieß ein PKW in Hosingen mit einer Straßenlaterne zusammen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund des positiven Alkoholtests wurde dessen Führerschein an Ort und Stelle eingezogen.

Die Unfälle wurden zu Protokoll genommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)