Versuchter Raubüberfall in Daun: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer nach Sturz von Passantin

DAUN – Am Freitag, 13.03.2026, ereignete sich in Daun ein versuchter Raubüberfall, der glücklicherweise scheiterte.

Eine Passantin wurde gegen 17.00 Uhr von einem E-Scooter-Fahrer von hinten angegriffen. Der Täter versuchte im Vorbeifahren, die Handtasche des Opfers zu entwenden. Infolge der Krafteinwirkung kam die Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch die aktive Gegenwehr der Geschädigten misslang das Vorhaben des Täters jedoch.

Täterbeschreibung und Fluchtrichtung der Polizei Daun

Nach dem Vorfall flüchtete der Unbekannte in Richtung Daun-Pützborn. Der Polizei liegt eine detaillierte Beschreibung vor. Es handelt sich um einen etwa 1,80 m großen Mann im Alter zwischen 50 und 55 Jahren. Auffällig waren die komplett schwarze Kleidung sowie kurze schwarze Haare. Zeugen gaben zudem an, dass der Mann alkoholisiert wirkte. Am genutzten E-Scooter war kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht.

Polizeiinspektion Daun bittet Zeugen um Kontaktaufnahme

Die Ermittler der Polizei Daun suchen nun nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Besonders relevant sind Sichtungen des beschriebenen E-Scooters im Bereich Daun-Pützborn. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06592/96260 entgegengenommen. Die Polizei prüft derzeit, ob der Mann für weitere Verkehrsdelikte oder Vorfälle im Stadtgebiet verantwortlich ist.