Saharastaub über Trier und der Moselregion: Himmel wirkt milchig – spektakuläre Sonnenuntergänge möglich

TRIER / MOSELREGION. Ein besonderes Wetterphänomen sorgt derzeit in der Region Trier, der Eifel und entlang der Mosel für Aufmerksamkeit: Saharastaub erreicht Mitteleuropa. Feine Staubpartikel aus Nordafrika werden aktuell durch südliche Luftströmungen bis nach Deutschland transportiert – und sorgen für einen trüben, milchigen Himmel und außergewöhnlich farbige Sonnenuntergänge.

Seit Anfang März liegt auch über Rheinland-Pfalz und Luxemburg eine dünne Staubschicht in höheren Luftschichten der Atmosphäre.

Staub aus der Sahara erreicht Rheinland-Pfalz

Meteorologen erklären, dass warme Süd- bis Südwestströmungen derzeit große Mengen an feinem Sand- und Staubmaterial aus der Sahara über mehrere tausend Kilometer nach Europa transportieren. Solche Ereignisse treten mehrmals pro Jahr auf – besonders häufig im späten Winter und im Frühling.

Ein stabiles Hochdruckgebiet über Mitteleuropa verstärkt aktuell diesen Effekt. Dadurch bleibt das Wetter in der Region trocken, sonnig und ungewöhnlich mild für Anfang März.

So zeigt sich der Saharastaub über Trier

Auch in Trier, der Eifel, im Hunsrück und im Grenzgebiet zu Luxemburg sind die Auswirkungen bereits sichtbar. Typische Anzeichen des Saharastaubs sind:

ein milchiger oder trüber Himmel , obwohl kaum Wolken vorhanden sind

eine gedämpfte oder rötliche Sonne

besonders intensive orange-rote Sonnenuntergänge

eine feine Staubschicht auf Autos oder Fenstern, vor allem wenn später Regen fällt

Die Staubpartikel befinden sich meist in mehreren Kilometern Höhe und streuen das Sonnenlicht. Dadurch wirkt der Himmel heller – aber weniger klar.

Frühlingsluft bringt Temperaturen bis 20 Grad

Der Saharastaub gelangt mit einer sehr milden Luftmasse nach Deutschland. Für Rheinland-Pfalz erwarten Meteorologen in den kommenden Tagen frühlingshafte Temperaturen.

Für die Region Trier wird aktuell prognostiziert:

Freitag:

viel Sonne, leicht milchiger Himmel, etwa 16 bis 19 Grad

Wochenende:

weiterhin mild, örtlich sogar bis zu 20 Grad möglich

Nächte:

deutlich kühler, in Tälern teilweise Bodenfrost

Gerade in Moseltälern oder Senkenlagen kann es nachts noch einmal leicht frieren – trotz frühlingshafter Temperaturen am Tag.

Kommt auch „Blutregen“?

Treffen Saharastaub und Regen zusammen, kann sogenannter „Blutregen“ entstehen. Dabei färben Staubpartikel den Niederschlag leicht rötlich und hinterlassen braune Spuren auf Autos oder Fenstern.

Aktuell rechnen Meteorologen für die Region Trier allerdings kaum mit nennenswertem Regen. Sollte später ein kurzer Schauer auftreten, könnte jedoch ein leichter Staubfilm auf Oberflächen sichtbar werden.

Wie lange bleibt der Saharastaub?

Die Wettermodelle zeigen, dass die Staubkonzentration bis zum Wochenende erhöht bleiben könnte. Danach könnte ein Wetterwechsel oder eine andere Windrichtung wieder klarere Luft bringen.

Bis dahin bleibt der Himmel über Trier, der Eifel und der Moselregion zwar sonnig – aber deutlich trüber als an gewöhnlichen Frühlingstagen.

Keine Gefahr – aber spektakuläre Himmel

Trotz der auffälligen Erscheinung gilt Saharastaub in den derzeitigen Mengen nicht als gefährlich. Die meisten Partikel befinden sich in höheren Luftschichten und beeinflussen die Luftqualität am Boden kaum.

Für viele Menschen bringt das Phänomen sogar einen besonderen Effekt:

ungewöhnlich farbige Sonnenuntergänge über der Moselregion.

Wer in den kommenden Tagen am Abend über Trier oder die Höhen der Eifel blickt, könnte also einen besonders eindrucksvollen Himmel erleben – ein Stück Sahara über Rheinland-Pfalz.