Spritpreise Luxemburg heute (6. März 2026): Aktuelle Benzinpreise für Super 95, Diesel und Super Plus

Luxemburg – Viele Autofahrer aus Trier und der Moselregion schauen täglich auf die Spritpreise im Nachbarland. Auch heute, am 6. März 2026, bleibt Tanken in Luxemburg deutlich günstiger als in Deutschland. Hier sind die aktuellen Benzinpreise für Super 95, Diesel und Super Plus.

Hier sind die aktuellen Spritpreise in Luxemburg heute.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg (06.03.2026)

Die Kraftstoffpreise werden in Luxemburg staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Benzin

Super 95 (EuroSuper 95): 1,522 € pro Liter

Super Plus / Ultimate 98: 1,648 € pro Liter

Ultimate 102: 1,758 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,696 € pro Liter

Ultimate Diesel: 1,846 € pro Liter

Weitere Kraftstoffe

LPG (Autogas): 0,804 € pro Liter

AdBlue: 1,673 €

Tanken in Luxemburg bleibt für Trierer Autofahrer attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Eifel, dem Hunsrück und der Moselregion lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt deutlich niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleiben die Preise dauerhaft günstiger.

Bei einer durchschnittlichen Tankfüllung können Autofahrer schnell 10 bis 20 Euro sparen.

Spritpreise Luxemburg heute: Warum sich die Preise weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden vom Energieministerium festgelegt und gelten landesweit als maximaler Verkaufspreis.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den verschiedenen Tankstellen nahezu identisch.

Prognose: Wie entwickeln sich die Benzinpreise in Luxemburg?

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

Entwicklung der internationalen Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Derzeit rechnen Marktbeobachter mit moderaten Schwankungen, jedoch ohne starke Preissprünge in den kommenden Tagen.

Fazit: Luxemburg bleibt günstige Tank-Option für Grenzregion

Für Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel bleibt Luxemburg auch im März 2026 eine der attraktivsten Optionen zum Tanken. Die Spritpreise in Luxemburg heute liegen weiterhin deutlich unter dem deutschen Niveau.

Viele Grenzpendler verbinden deshalb ihren Einkauf oder Arbeitsweg regelmäßig mit einem Tankstopp im Nachbarland.