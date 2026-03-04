++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL explodiert ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 05.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 05.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Diesel-Kraftstoff explodiert ab Mitternacht mit über 21 Cent plus nahezu!!!!!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 21,1 CENT !!!! teurer, und kostet am Donnerstag dann 1,696 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donnerstag dann weiter 1,522 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) wird um 3,1 Cent teurer, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag dann 1,648 Euro kostet.