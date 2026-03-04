Vor der Landtagswahl: Wettrennen im Haustürwahlkampf läuft

MAINZ – Endspurt im Landtagswahlkampf: Zweieinhalb Wochen vor der Wahl klingeln und klopfen die Wahlkämpfer der Parteien noch eifriger an den Haustüren der Rheinland-Pfälzer.

Bei vielerorts schönem Frühlingswetter und guter Stimmung versuchen sie mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und für ihre Parteien zu werben.

Die SPD hat ihr Ziel von 100.000 Haustüren nach eigenen Angaben bereits Anfang März geknackt und will bis zum Wahltag am 22. März noch eine Schippe drauflegen. Als neues Ziel gibt die Regierungspartei jetzt 125.000 Türen aus.

Die CDU hat nach eigenen Angaben auch schon knapp 100.000 Türen erreicht. Die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Katrin Eder haben mehr als 50.000 Haustürgespräche geführt, wie sie mitteilten.

Nun gehe es darum, ob Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) oder sein Herausforderer Gordon Schnieder (CDU) künftig das Land führen, heißt es bei SPD und CDU. Rund 2,95 Millionen Bürger sind zur Wahl des neuen Landtags aufgerufen.