Polizei sucht 13-Jährige: Mädchen aus Aach seit Dienstag vermisst

AACH / REGION TRIER. Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Noelle-Julie K., die seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst wird. Das Mädchen hatte die Einrichtung gegen 13:30 Uhr verlassenund ist seitdem nicht zurückgekehrt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen.

Mädchen könnte sich im Raum Zweibrücken aufhalten

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste möglicherweise im Raum Zweibrücken aufhalten. Nach Angaben der Polizei wird derzeit davon ausgegangen, dass die Jugendliche selbstbestimmt unterwegs ist.

Trotzdem bitten die Ermittler dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung der Vermissten

Die 13-jährige Noelle-Julie K.

wirkt ihrem Alter entsprechend

ist schlank

hat schwarze Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich:

eine schwarze Hose

eine schwarze Jacke

ein blaues Oberteil

Ein Foto der Vermissten wurde auf der Fahndungsseite der Polizei veröffentlicht.

Polizei bittet um Hinweise

Wer die Jugendliche gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502 / 9157-0 entgegen.